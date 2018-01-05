В субботу в Баку облачно, местами туман и морось

2018-01-05 13:24 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачная погода, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром в отдельных местах слабый туман, морось, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 4 - 7, днем 8 -11, в Баку ночью 5 - 7, днем 9 - 11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 763 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70 - 80 процентов.

В районах Азербайджана в субботу местами моросящие дожди, в горной местности ожидается снег, в отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.