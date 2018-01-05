«Воры в законе» начинают самую большую свару

2018-01-05 13:35 | www.oxu.az | 6

Наступивший 2018-й год обещает быть самым интересным в мире «воров в законе». И причин для этого несколько. Во-первых, из колонии выйдут сразу три «законника», способных серьезно повлиять на расклады сил в криминальной среде. Во-вторых, активно расширять сферы влияния будет гангстер Надир Салифов (Лоту Гули), что грозит многочисленными жертвами. В-третьих, обострится борьба за освобождающееся место «вора в законе №1».

Кровавый Гули

Одним из самых заметных событий в «воровском» мире в 2017 году стало освобождение «криминального генерала» Надира Салифова. Он осел в Турции, начал формировать собственный клан и объявил о своих притязаниях на место «вора в законе №1». Для этого необходимо присутствие в России, поэтому Гули почти сразу начал подготовку своего прибытия в РФ. Он отправил в Москву своего представителя — брата, тоже «вора в законе», Намика Салифова (Намик Бакинский), который очень доходчиво стал объяснять представителям азербайджанской диаспоры, кто для них главный криминальный босс. Большинство с притязаниями Салифовых соглашались «без боя», Лоту Гули доставались отчисления с рынков, крупных фирм и т. д. И только один объект оставался для них неприступным — крупный рынок на Калужском шоссе.

Там сейчас плотно осели два человека — Заур и Магарам. Первый является родственником «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский), которого застрелили киллеры в Турции. Считается, что произошло это при участии Гули. После смерти Ровшана Зауру удалось отстоять ряд столичных активов родственника, в том числе — позиции на рынке на Калужском шоссе.

Магарам когда-то был «хозяином» пресловутого Покровского рынка, после его закрытия продолжал крутиться в этом же бизнесе. А потом вынужден был на длительное время уйти в тень. Из-за целого ряда историй его невзлюбил «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро молодой). В такой ситуации лучше на глаза ему было не попадаться. В столицу Магарам вернулся вскоре после ареста Шакро, и сразу вошел в коалицию с Зауром. В результате на рынке на Калужском шоссе Заур и Магарам организовал свою штаб-квартиру, где ведут прием представителей азербайджанской диаспоры, решая их различные проблемы.

Такая ситуация никоим образом не устраивает Гули, у которого четкая позиция: у азербайджанцев есть только один криминальный лидер и это — он. Однако разрешить ситуацию у Намика не удавалось, а сам Гули приехать в Москву не смог по объективным причинам. Неожиданно Надир Салифов был объявлен в розыск по обвинению в похищении человека и вымогательству. После этого Намик в спешном порядке отбыл в Турцию.

Братья не скрывают, что считают виновниками своих бед в России Заура и Магарама. А это данной паре ничего хорошего не обещает. Заур и Магарам обзавелись мощным штатом телохранителей (в том числе из представителей ФГУП «Охрана»), в сопровождении которых передвигаются из своих домов до штаб-квартиры. В общественных местах они стараются не появляться. Оперативники ждут, что «война» между Зауром и Маграмом с одной стороны и братьями Салифовыми — с другой в 2018 году перейдет в активную фазу, с довольно большим количеством жертв.

Стоит отметить, что Лоту Гули хочет быть номером 1 не только среди азербайджанской диаспоры, но в гангстерской среде (выходцев из бывшего СССР) в Турции. Именно с этим источники «Росбалта» в правоохранительных органах связывают состоявшееся в декабре 2017 года убийство в Стамбуле «законника» Давид Алханашвили (Дато Панкисский). Он родился в Панкисском ущелье, являлся этническим чеченцем, чем и пользовался в Турции. По словам собеседников агентства, Дато стал в Стамбуле своеобразным «решальщиком», который брался «разруливать» проблемы бизнесменов и гангстеров с различными представителями криминального мира, а также с влиятельными выходцами из Чечни.

В частности, Дато в последнее время близко сошелся с самым влиятельным чеченским «законником» Азизом Батукаевым (Азиз). В этой своей деятельности Алханашвили умудрился несколько раз перейти дорогу Гули, который уверен, что со всеми своими бедами и проблемами предприниматели и мафиози в Турции должны обращаться исключительно к нему. Как итог — Дато был расстрелян. А если учитывать, что в Турции еще немало «законников», которых невзлюбил Салифов (в том числе клан Мераба Джангвеладзе), то в 2018 году в этой стране будет явно жарко.

К этому еще можно добавить, что у Салифова осталась нерешенная проблема в Абхазии. Ряд местных «законников», под предводительством Рауля Барцба (Пыза), избили пару гонцов от Гули. Тогда тот послал туда «тяжелую артиллерию», в том числе своего близкого сподвижника, «вора в законе» Рашада Исмаилова (Рашад Гянджинский), Пыза открыл из пистолета огонь по оппонентам и ранил Рашада. Такого Гули уж точно не простит.

Война за трон

Надир Салифов не скрывает, что главной его целью является место «вора в законе №1». Его до конца 2017 года занимал Захарий Калашов. Когда стало окончательно ясно, что Шакро ждет приличный срок, он оставил приемника в лице «криминального генерала» Василия Христофорова (Вася Воскрес). Воскрес имеет существенный вес в мафиозных кругах, пользуется расположением большинства влиятельных славянских «законников». Но удастся ли ему усидеть под мощным натиском Гули, — большой вопрос.

О своих притязаниях на трон объявляли и другие мафиози. В частности, образовалась связка из Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и Дмитрия Чантурия (Мирон). Они даже начали формировать мощный клан. Но когда перед гангстерами вставал вопрос, примкнуть к группировке Осетрины-Мирона или к союзникам Гули, то большинство выбирали последнее. Так, например, поступил мафиози Гела Кардава. Да и сама связка Осетрина-Мирон вызывала вопросы, поскольку ранее Чантурия с тем же Гелой участвовали в избиение Осетрины. В результате Асатрян предпочел сосредоточиться на другом проекте: сейчас он пытается возглавить криминальные движения на Донбассе.

Претендовать на «трон» мог бы Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), который плотно осел в Греции. Но известно, что он уже несколько раз общался с Гули (особенно на тему общей нелюбви к Мерабу Джангвеладзе), противостоять друг другу они не будут.

Другой претендент на место «вора в законе № 1», Владимир Тюрин (Тюрик), выбыл из «чемпионской гонки» после двух событий. Во-первых, арестовали его верную опору Юрия Пичугина (Пичуга). Во-вторых, Украина обвинила Тюрика в участии в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Смотрите, кто вышел

В 2018 году на свободу выйдут три влиятельных «вора в законе», которые вряд ли будут претендовать на «трон», но способны серьезно повлиять на расстановку сил в криминальном мире.

Из колонии освободится Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Он пользуется огромным авторитетом в мафиозной среде, особенно после прессинга ФСИН, который испытывал весь срок отсидки. У Бадри отличные отношения и с самыми влиятельными «славянами», и с кутаисским кланом. Какого бы «вора в законе» не поддержал Бадри, это тут же значительно увеличит его «вес». Однако сомнительно, что Когуашвили захочет принимать хоть какое-то участие в «большой сваре» и, скорее всего, будет придерживаться нейтралитета.

Также на свободу должен выйти Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). Он является верный сторонником лидера кутаисского клана Тариела Ониани (Таро), «закален» в воровских войнах. Как-то полномочия Рамаза, как «криминального генерала», были приостановлены, но их восстановил своим личным решением Шакро. Рамаз также имеет существенный вес в мафиозной среде, хотя его недостаточно для притязаний на трон. Однако Дзнеладзе может начать активную подготовку к освобождению из колонии в 2019 году Ониани.

А вот Таро — бесспорный фаворит среди желающих стать «вором в законе № 1». Правда, для этого надо оказаться на свободе и остаться в России. А Ониани находится под угрозой быть экстрадированным после отсидки в Испанию, где он обвиняется в отмывании денег.

На свободу в 2018 году выйдет и Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский). Он считается крайне перспективным «законником», который за время отсидки набрал опыт и вес, и уже из колонии рекомендует гангстеров на места «смотрящих» и «положенцев». «Ахмед на свободе будет не менее активным, чем сейчас Гули. Он настоящий «боец» и явно наведет «шороху» в криминальном мире. Тем более, что его поддерживает целая группа «законников», и не только из Чечни. В какую сторону будет направлена активность Домбаева, — покажет время», — отметил собеседник агентства.

Источник: Росбалт

