Eni получили 50% права на недропользование казахстанского месторождения «Исатай»

2018-01-05 13:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) передало 50-процентнуюную долю права недропользования на участке казахстанского месторождения «Исатай» компании «Эни Исатай Б.В.».

Согласно сообщению КМГ, размещенному на сайте Казахстанской фондовой биржи, 22 декабря 2017 года была завершена сделка по передаче 50 процентов прав на недропользования в контракте на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья на участке «Исатай» в пользу компании «Эни Исатай Б.В.».

«Эни» - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Основные регионы добычи компании — Африка, Россия и Казахстан, основной рынок сбыта — Италия и другие страны Европы.