Найдено тело утонувшего в Куре

2018-01-05 13:40 | www.apa.az | 8

Найдено тело утонувшего в Куре.

На основании информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, 4 января этого года Аббасов Араз Рафик оглу (1996 г.р.) утонул в реке Кура на территории города Мингячевир.

Как сообщили АПА в МЧС, 5 января труп А. Аббасова был обнаружен водолазно-поисковой группой государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на воде в 200 метрах от места, где, как предполагается, он утонул. Труп был передан семье погибшего. Операция завершена.