В Казахстане задержали азербайджанцев-нелегалов

2018-01-05 13:41 | www.oxu.az | 7

В поселке Курык Каракиянского района Казахстана задержаны 79 граждан Азербайджана, нелегально работавших в одном из предприятий.

Часть задержанных были оштрафованы, на других наложен арест в административном порядке.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет казахстанская пресса.

Сообщается, что граждане Азербайджана прибыли на территорию Казахстана и, временно зарегистрировавшись в ОВД, работали в ТОО «Энергомост LTD» в селе Курык.

Следствию удалось установить, что деятельность велась без получения разрешения на трудоустройство с отметкой в миграционной карточке, чем иностранцы и нарушили законодательство РК в области миграции населения.

«Дело уже рассмотрено в Каракиянском районном суде. Постановлением суда все 79 правонарушителей признаны виновными по различным частям статьи 517 КоАП РК. На 69 лиц наложен штраф в размере 56725 тенге. 10 иностранцев подвергнуты административному взысканию в виде ареста на 3 суток с выдворением за пределы Казахстана», - прокомментировали в суде.