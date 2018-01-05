Baku Network расширяет круг партнеров на уровне международного экспертного сообщества

2018-01-05 13:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Экспертный совет Baku Network подписал партнерское соглашение с Центром изучения региональных угроз Республики Узбекистан.

Соглашение подписали директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров и директор Центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов.

Следуя традициям развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, стороны выразили стремление способствовать формированию связей интеллектуальных элит двух стран. С целью дальнейшего укрепления научных, экспертных и социально-культурных связей стороны планируют проводить совместные мероприятия с участием представителей экспертного сообщества, интеллектуальной элиты.

Совместные усилия позволят сторонам наращивать возможности экспертного потенциала при изучении актуальных вопросов современной политики, международных отношений, текущих региональных процессов, включая возможные вызовы и риски в регионе Кавказа и Центральной Азии, а также способствовать повышению осведомленности мировой общественности о результатах проведения такого рода изысканий.

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