В Габале проходит 12-й Международный юмористический фестиваль «Весело»

2018-01-05 13:51 | www.apa.az | 7

При организационной поддержке Gilan Holdinq в Габале проходит 12-й Международный юмористический фестиваль «Весело».

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс, программа фестиваля, проходящего в Центре конгрессов Гейдара Алиева, Центре отдыха и развлечений Qəbələnd и отеле Qafqaz Resorte очень богата. Это насыщенный, красочный и бесконечный водоворот спортивных турниров, развлекательных конкурсов, танцевальных мастер-классов, интеллектуальных батлов.

Директор туристической компании CITA Радомир Лисак заявил, что руководимая им компания ежегодно организует для туристов визиты в различные страны. По линии компании более 1000 туристов из Украины, Беларуси и стран Европы посетили Габалу. Музыкальными гостями фестиваля будут Вахтанг Кикабидзе, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Наталья Могилевская и юмористическая группа «Квартал 95».

Фестиваль, который пройдет с 4 по 11 января, будет включать спортивные и развлекательные программы в дневное время, а в вечернее время-концерты и юмористические программы.



Начиная с 2009 года этот фестиваль был впервые проведен в Греции, а в последующие годы в таких странах, как Иордания, ОАЭ, Турция и Украина. В течение этих лет на фестивале приняли участие такие знаменитые исполнители как Валерий Меладзе, Ани Лорак, «Ночные снайперы», Диана Арбенина и другие. Тем, кто предпочитает насладиться активным отдыхом в кругу семьи или индивидуально, фестиваль предоставляет разнообразные развлекательные программы, организованные ежедневно в течение недели. Фестиваль уже организовал различные развлекательные программы для 15 000 участников.