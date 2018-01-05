Регистрация на все рейсы AZAL будет закрываться за 60 минут до вылета

2018-01-05 14:08 | www.apa.az | 7

Начиная с 15 января 2018 года регистрация на все рейсы авиакомпании AZAL во всех аэропортах вылета будет закрываться за 60 минут до вылета. При этом, регистрация будет открываться за 3 часа до вылета.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, компания просит пассажиров заблаговременно приходить на регистрацию в аэропорт. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатной услугой онлайн регистрации на сайте, а при наличии багажа сдать его на экспресс-стойке Baggage Dropoff.