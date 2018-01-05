Скончался известный турецкий актер

2018-01-05 14:06 | www.oxu.az | 7

Скончался известный турецкий актер Мунир Озкуль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 93 лет.

М.Озтурк создал образ Махмуда ходжи в фильме «Hababam sinfi» («Возмутительный класс»).

Отметим, что актер родился 15 августа 1925 года в стамбульском Бакыркей.

Он полюбился зрителям ролью Махмуда ходжи в знаменитом фильме «Хабабам синфи». Мунир Озкуль снялся в около 10 сериалах, 220 фильмах и сыграл в 20 спектаклях.