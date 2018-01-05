Сотрудникам Белого дома запретят пользоваться личными мобильниками

2018-01-05 14:20 | www.oxu.az | 6

Сотрудникам Белого дома запретят пользоваться личными мобильными устройствами во время работы на его территории.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в заявлении официального представителя резиденция президента США Сары Сандерс.

Она пояснила, что безопасность и целостность технологических систем в Белом доме являются приоритетом для администрации Дональда Трампа.

«Поэтому со следующей недели использование всех персональных устройств как гостями, так и персоналом больше не разрешается в Западном крыле», - указала она.

По словам Сандерс, работать сотрудники смогут на выданных правительством мобильных устройствах.

Bloomberg уточняет, что на запрете настоял глава аппарата Белого дома Джон Келли, сославшись на проблемы безопасности.

Между тем, некоторые сотрудники высказали недовольство невовведением. Они указали, что не могут использовать служебные телефоны для личных нужд, через них также нельзя обмениваться текстовыми сообщениями. В этой связи они считают, что запрет отрежет из от детей и других родственников, пытающихся связаться с ними в середине дня.