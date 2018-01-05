Азербайджанский фильм претендует на международную награду в Великобритании

2018-01-05 14:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) претендует на награду "Goddess Nike" Международного кинофестиваля "Gold Movie Awards". Об этом сообщил Trend Life режиссер фильма.

Вручение наград состоится 11 января в Лондоне (Великобритания).

Художественный фильм "Çölçü" снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...