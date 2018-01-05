Азербайджан не намерен вводить запрет на импорт птичьего мяса из России - госслужба

2018-01-05 14:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не импортирует птичье мясо и продукцию из него из Костромской области (Россия), где обнаружен птичий грипп, поэтому нет необходимости вводить запрет на ввоз этой продукции, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.

Глава пресс-службы добавил, что Азербайджан импортирует птичье мясо и продукцию из него из Турции, Бразилии и Украины, а яйца – из Украины и Турции, подчеркнув, что эпизоотическая ситуация в этих странах и в Азербайджане нормальная.

Напомним, что Азербайджан наложил временный запрет на импорт птичьего мяса и продукции из него после того, как в марте-апреле прошлого года в Москве и Подмосковье был выявлен птичий грипп.