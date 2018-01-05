AZAL меняет правила регистрации

2018-01-05 14:31 | www.oxu.az | 7

С 15 января 2018 года регистрация на все рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) во всех аэропортах вылета будет закрываться за 60 минут до вылета. При этом регистрация будет открываться за три часа до вылета, передает Oxu.Az.

Согласно информации, компания просит пассажиров заблаговременно приходить на регистрацию в аэропорт. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатной услугой онлайн-регистрации на сайте, а при наличии багажа сдать его на экспресс-стойке Baggage Dropoff.