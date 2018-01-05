AZAL меняет правила регистрации на свои рейсы

2018-01-05 14:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Начиная с 15 января 2018 года, регистрация на все рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) во всех аэропортах вылета будет закрываться за 60 минут до вылета, сообщает AZAL в пятницу.

При этом, регистрация будет открываться за три часа до вылета.

"Просим пассажиров заблаговременно приходить на регистрацию в аэропорт. Вы также можете воспользоваться бесплатной услугой онлайн регистрации на сайте, а при наличии багажа, сдать его на экспресс-стойке "Baggage Dropoff"", - говорится в сообщении авиакомпании.