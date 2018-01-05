Делегация Азербайджана будет участвовать в сессии ПАСЕ в новом составе

2018-01-05 14:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана будет участвовать в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в обновленном составе, сказал глава парламентской делегации Азербайджана Самед Сеидов, сообщили Trend в пятницу в Милли Меджлисе.

Он отметил, что это нормальный процесс, принятый в странах-членах ПАСЕ.

В составе азербайджанской делегации произведения изменения в порядке ротации. В него вошли депутаты Ульвия Агаева, Эльшад Гасанов и Асим Моллазаде. Прежние члены делегации Эльхан Сулейманов, Эльшан Мусаев и Муслим Мамедов продолжат деятельность по другим направлениям сферы международных парламентских связей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.