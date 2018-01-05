Более 171 тыс мигрантов прибыли в 2017 году в Европу по Средиземному морю

2018-01-05 14:35 | www.trend.az | 6

Число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу, более 3 тысяч погибли в пути. Об этом сообщила в Женеве 5 января Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

"В 2017 году в Европу по морю прибыли 171635 мигрантов и беженцев", - отметил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман, пояснив, что речь идет о "предварительных данных". Более 119 тысяч приняла Италия, более 29 тысяч - Греция, более 21 тысячи - Испания и более 1 тысячи - Кипр. В 2016 году число прибывших превышало 363 тысячи человек, напомнил официальный представитель.

В Средиземном море с 1 января по 20 декабря 2017 года погибли 3116 человек, а в течение 2016 года было зарегистрировано 5143 погибших. Маршрут из Африки в Италию в 2017 году оставался самым опасным по сравнению с другими миграционными путями.