Азербайджанские звезды поздравляют Фархада Бабаева с юбилеем (ВИДЕО)

2018-01-05 14:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня директору Дворца Гейдара Алиева, заслуженному работнику культуры Азербайджана Фархаду Бабаеву исполнилось 70 лет, сообщает Trend Life.

Азербайджанские звезды, актеры и певцы в социальных сетях поздравляют Фархада Бабаева с юбилеем. Среди них, народный артист Азербайджана Фаик Агаев, заслуженные артисты Мурад Дадашов, Рафаэль Искендеров, Джабир Иманова, Таир Иманов, исполнители Эмин Агаларов, Джалал Аббасов, Шоле Сафаралиева, Хайям Нисанов и Нури Серинлендириджи.