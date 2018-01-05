«Учитель фехтования» Расима Балаева: Говорили, что из «Насими» «Бабека» не выйдет

2018-01-05 14:50 | www.oxu.az | 8

В череде фильмов, принесших успех народному артисту Азербайджана Расиму Балаеву, состояние здоровья которого ныне ухудшилось, несомненно, на первом месте стоит фильм «Бабек». В этом фильме внимание привлекает то, что Р.Балаев свободно владеет мечом, без всяких суфлеров. Но кто же научил его искусству фехтования?

Oxu.Az связался с заслуженным тренером, лауреатом ордена «Шохрат» Яшаром Мамедовым, научившим Расима Балаева держать меч в руках.

Яшар Мамедов, который сейчас работает советником президента Азербайджанской федерации фехтования Микаила Джаббарова, сказал, что давно не общается с Расимом Балаевым:

«Я уже давно его не видел. Мы работали вместе на съемках фильма «Бабек». Фильм был снят в 1979 году. С той поры мы не виделись. Недавно я прочитал, что у него не хватает денег на лекарства. Но ведь он получает президентскую пенсию – 1300 манатов. Кроме того, ему платят пенсию по возрасту. В любом случае лекарства дорожают с каждым днем. Да поможет ему Аллах!».

Тренер рассказал, что Расим Балаев вначале не мог держать меч в руках и вспомнил, как учил этому Балаева:

«После пробной съемки нам сказали, что Расим часто моргает во время боя. В то время я занимался с актерами во дворе киностудии. Я отвел Расима в сторону и сказал, что злые языки говорят, что из «Насими» «Бабека» не выйдет. Мечи были тяжелые, это вам не деревянные мечи. Риск травмы был высок. Однако, тренируясь, Расим вскоре овладел мечом настолько, что стал искусным воином».

Мы спросили у бывшего вице-президента Национального олимпийского комитета Яшара Мамедова и о том, как он получил приглашение на съемки фильма, режиссером которого был Эльдар Гулиев:

«В 1979 году меня пригласили для постановок боев в фильме. В то время среди наших спортсменов были и армяне, и русские. Мы получали эпизодические роли в боевых сценах. Затем Эльдар Гулиев предложил мне роль Абу Имрана. Сказал, что Абу Имран за весь фильм говорит лишь дважды в бою с Джавиданом. Я согласился. Боевые сцены снимались в Нахчыване. В той сцене Бабек призывает не проливать братскую кровь. Я же должен был сказать: «Посторонись, герой». Но так получилось, что из моих уст вырвалось что-то нечленораздельное (смеется). Расиму стало смешно, и чтобы скрыть смех, он повернулся лицом к скале. Также хорошо вышла сцена, в которой у меня из головы идет кровь. Моя мать, посмотрев эту сцену, сказала: «Бедный ребенок, что они с тобой сделали»».

Яшар Мамедов отметил, что азербайджанская сторона выделила на этот фильм миллион, а российская – 650 тыс. рублей, но за эпизодические роли все равно платили мало:

«Мне в то время платили 600 рублей и за роль, и за тренировки. В одной из сцен персонаж падает с лошади. На эту роль пригласили старшего лейтенанта. Бедняга несколько раз падал во время съемок. Ему пообещали 125 рублей, а дали лишь 25».

Яшар Мамедов также рассказал, что ставил сцены боев на мечах в фильме «Bir qalanın sirri» («Тайна одной крепости»), снятом ровно за 20 лет до «Бабека».

Сабухи Тофигоглы

