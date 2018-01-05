Азербайджан сократил производство электроэнергии в 2017 году

2018-01-05 14:51 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В 2017 году на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане - было выработано 21,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 22,6 миллиарда киловатт-часов, выработанных в 2016 году, говорится в сообщении ОАО в пятницу.

Согласно сообщению, в декабре этого года электростанциями ОАО было выработано 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Для сравнения: в декабре 2016 года этот показатель составлял 2,2 миллиарда киловатт-часов.

В течение прошлого года обмен электроэнергией с государствами, связанными с Азербайджаном своими энергосистемами, осуществлялся в обоих направлениях.