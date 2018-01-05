В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация конкурса "CanSat Азербайджан 2018" (ФОТО)

2018-01-05 14:53 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Для студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН) была проведена презентация конкурса "CanSat Азербайджан 2018", говорится в пятницу в сообщении БВШН.

Презентацию провели представители ОАО "Азеркосмос": начальник отдела корпоративных коммуникаций Фидан Бейбутова и инженер спутниковой связи Рустам Зейналов.

Конкурс проводится при совместной организационной поддержке ОАО и министерства образования Азербайджана. Основными целями инновационного образовательного проекта "CanSat Азербайджан 2018" являются популяризация среди студентов и школьников достижений космонавтики и ракетной техники с тем, чтобы привить им интерес к проектам в этой сфере, помочь приобрести умения находить инновационные решения и получить опыт в области создания моделей спутников.