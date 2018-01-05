Пилота в Финляндии раздавило дверью самолета

2018-01-05 15:00 | www.oxu.az | 7

Пилот частного самолета погиб в аэропорту Киттиля (Финляндия) из-за несчастного случая, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел днем ранее. По данным полиции, капитан 20-местного лайнера Gulfstream G150 заходил в кабину, когда дверь неожиданно захлопнулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», - рассказала в интервью местному телеканалу представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала.

Погибшим оказался 50-летний гражданин Германии. Кроме него, в момент происшествия на борту никого не было.