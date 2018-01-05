В UNEC начался прием в докторантуру и диссертантуру

2018-01-05 15:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В UNEC стартует прием на ступени докторантуры и диссертантуры.

Прием проводится на дневное и заочное отделения докторантуры по программам доктора философии и наук, а также в диссертантуру по специальностям: «внутренняя фискальная политика и финансы государства», «эконометрия – экономическая статистика», «бухгалтерский учет», «экономическая теория», «общая экономика», «мировая экономика», «технология пищевых продуктов», «машины, оборудования и процессы», «организация производства (по сферам)».

В докторантуру принимаются граждане Азербайджана, окончившие уровень магистратуры высшего образования, или имеющие образование, соответствующее уровню магистратуры. Кандидаты, участвующие в конкурсе диссертантуры, должны иметь определенные успехи в соответствующей сфере исследования, научный и научно-педагогический стаж. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, чьи статьи опубликованы в престижных международных журналах.

Желающие поступить на дневное и заочное отделения докторантуры по программе доктора философии, должны сдать приемные экзамены по специальности, иностранному языку и философии, в объеме учебных программ, действующих на уровне магистратуры ступени высшего образования.