Исламабад решительно осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 20 человек

2018-01-05 15:09 | www.trend.az | 7

Исламабад решительно осуждает последнее нападение террористов в Кабуле, жертвами которого стали не менее 20 человек, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Пакистана, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг вечером. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9. По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек, еще 30 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Мы скорбим по тем, кто потерял свои жизни в этой террористической атаке, и выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Выражаем солидарность с правительством и братским народом Афганистана в этот час печали и горя", — сказано в сообщении.