Никки Хейли: Я опасаюсь повторения сирийского сценария в Иране

2018-01-05 15:12 | www.oxu.az | 7

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что ситуация в Иране может пойти по сценарию Сирии, где в 2011 году беспорядки переросли в кровопролитную гражданскую войну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном комментарии американского дипломата, распространенном в четверг накануне заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Исламской Республике.

«Мир стал свидетелем ужасов в Сирии, которые начались с того, что жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы не должны позволить этому произойти в Иране. Это вопрос [уважения] основополагающих прав иранского народа, а также вопрос [поддержания] международного мира и безопасности», - заявила Хейли.

Совет Безопасности ООН в пятницу соберется в 23:00 мск для обсуждения ситуации в Иране, где 28 декабря начались акции протеста. Заседание созывается по запросу Соединенных Штатов, однако дискуссия может не состояться, если один из членов СБ попросит провести процедурное голосование и большинство делегаций посчитают, что поднимать эту тему нецелесообразно.

Постпред США учла и такой вариант развития событий.

«Будет показательным, если какая-либо страна попытается помешать Совету Безопасности даже провести эту дискуссию, точно так же, как иранский режим пытается заглушить голос своего народа», - говорится в комментарии Хейли, распространенном американским постпредством.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом стражей исламской революции (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тысяч человек.