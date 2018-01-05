Самед Сеидов об изменениях в составе делегации в ПАСЕ

2018-01-05 15:23 | www.oxu.az | 7

На январскую сессию ПАСЕ делегация Азербайджана отправится в обновленном составе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он сказал, что страны-члены организации присоединятся к зимней сессии ПАСЕ с обновленными составами.

«Это нормальный процесс, принятый государствами-членами ПАСЕ. Состав делегации Азербайджана также был изменен на основе принципа ротации. Так, депутаты Ульвия Агаева, Эльшад Гасанов и Асим Моллазаде были включены в новый состав.

Бывшие члены делегации Эльхан Сулейманов, Эльшан Мусаев и Муслим Мамедов продолжат свою деятельность по другим направлениям международных связей парламента», - отметил Самед Сеидов.