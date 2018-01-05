Яркие краски начала 2018 года в Баку (ФОТО)

2018-01-05 15:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В концертно-развлекательном комплексе Buta Palace прошло традиционное празднование Нового года, cообщает Trend Life.

Это были вечера волшебства и сказки, подаренные не только детям, но и родителям! Новогодняя елка в Buta Palace - это знакомство с главными героями спектакля - Дед Мороз, Снегурочка, Принцесса Эльза, Доктор Айболит, Кощей Бессмертный, Шредер, Миньоны, Трансформер Оптимус Прайм, Снежная Королева и другие сказочные герои. У всех было праздничное настроение, дети фотографировались с любимыми сказочными персонажами и героями, а затем окунулись в удивительное путешествие в страну зимней сказки, где ждало исполнение желаний, развивающих игр, конкурсов, море сюрпризов и подарков. Увлекательное представление с участием профессиональных артистов, оснащенным качественным звуком и профессиональным техническим оборудованием, изысканные угощения от профессиональных поваров Buta Palace вызывало только позитивные эмоции, радость и веселье – все то, что необходимо встретить Новый год. Начало 2018 года в Buta Palace стало замечательным подарком и останется в памяти яркими красками.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az