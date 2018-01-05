В Гяндже жещина скончалась после кесарева сечения

2018-01-05 15:30 | www.apa.az | 7

В одной из частных клиник Гянджи женщина умерла после операции. Как сообщает АПА, жительница города Насибова Нигяр Фахраддин гызы, 1992 г.р. родила ребенка путем кесарева сечения. После операции состояние женщины ухудшилось. Насибова проходила лечение еще несколько дней, однако врачам не удалось ее спасти.

Состояние новорожденного удовлетворительное. Согласно сообщению, это второй ребенок Насибовой.

По факту сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.