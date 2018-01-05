Сборная Азербайджана встретиться в контрольном матче с Молдовой

2018-01-05 15:36 | www.apa.az | 7

Уточнено проведение ещё одного товарищеского матча сборной Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», наша сборная сыграет свой первый матч на учебно-тренировочных сборах в Анталии (Турция) 30-го января.

Соперником в первой встрече 2018-го года будет сборная Молдовы. Этот матч станет дебютным для нового главного тренера нашей сборной Гурбана Гурбанова на его посту.

Отметим, что проведение нашей сборной другой игры в Анталии было уточнено намного раньше. 2-го февраля подопечные Гурбанова встретятся со сборной Грузии.