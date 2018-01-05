Заполнение TANAP газом начнется в январе (эксклюзив)

2018-01-05 15:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Заполнение газом Трансанатолийского трубопровода (TANAP) начнется в январе 2018 года, сказал Trend глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, речь идет об участке от границы Грузия и Турции до Эскишехира (Фаза "0").

"Первый газ будет закачан в систему TANAP для его заполнения и ввода в эксплуатацию в рамках Фазы "0" в январе 2018 года. Газ будет поступать из расширенного Южнокавказского газопровода в объемах в соответствии с техническими требованиями", - сказал Дюзйол.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.