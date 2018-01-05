Саудовские ПВО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Йемена

2018-01-05 15:40 | www.trend.az | 7

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над саудовским городом Наджран баллистическую ракету, запущенную из Йемена повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Аль-Арабия".

Как передает канал, участвующая в йеменском гражданском конфликте арабская коалиция во главе с Эр-Риядом отметила, что ракета хуситов была нацелена на районы с мирными жителями.

Ранее телеканал хуситов Al-Masirah сообщил о запуске баллистической ракеты малой дальности по цели в Саудовской Аравии.

Повстанцы-хуситы несколько раз в конце минувшего года пытались нанести ракетные удары по целям в Саудовской Аравии, однако саудовским ПВО во всех случаях удавалось отразить нападения.