Сколько медалей заработали азербайджанские борцы за год?

2018-01-05 15:39 | www.oxu.az | 7

Чем запомнился прошедший 2017 год для азербайджанской борьбы?

Oxu.Az обратился к официальной статистике, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Как передает Oxu.Az, в прошлом году азербайджанские борцы завоевали 94 золотые, 69 серебряных и 131 бронзовую медали. 156 из них добыты борцами вольного стиля, 102 – греко-римского, а 36 наград на счету представительниц женской борьбы. 99 медалей завоеваны борцами национальной команды.

Отметим, что в прошлом году азербайджанские борцы добыли 86 медалей.