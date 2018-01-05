Кабинет министров Азербайджана утвердил квоты на вылов рыбы

2018-01-05 15:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Общее допустимое количество (квоту) на вылов рыбы и других водных биоресурсов на 2018 год», а также «Деление охотничьих квот на вылов по видам рыбных и других водных биоресурсов».

Общие допустимые квоты для вылова рыбы и других водных биоресурсов на 2018 год определены следующим образом:

Квоты на промышленную ловлю рыбы и других водных биоресурсов в принадлежащем Азербайджану секторе Каспийского моря – 3455 тонн;

квоты на промышленную ловлю рыбы и других водных биоресурсов в других рыболовных объектах – 205,1 тонны;

квоты на ловлю рыб и других водных биоресурсов с целью проведения научных исследований и контроля – 13,2 тонны;