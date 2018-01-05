Нефть перешла к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года

2018-01-05 15:48 | www.trend.az | 8

Цены на нефть в пятницу перешли к снижению после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года на фоне падения запасов нефти в США, а также политической напряженности в Иране, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,57 (0,84%) - до $67,50 за баррель. С утра котировки превышали $68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на $0,57 (0,92%) - до $61,44 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 5,7 млн баррелей.

Саудовская Аравия повышает розничные цены на энергоносители на внутреннем рынке, чтобы постепенно привести их в соответствие с международными тарифами, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в интервью Saudi TV.