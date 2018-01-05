104-летнюю чеченку отвезли в Гедабек вместо Кербелы

2018-01-05 15:52 | www.oxu.az | 6

104-летнюю жительницу Чечни нашли замерзающей от холода на одной из улиц в Гедабекском районе и привезли в приют в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом virtualaz.org сообщили в Общественном объединении помощи женщинам «Təmiz Dünya», приютившем старушку.

Мадину Алиеву, родившуюся в 1914 году, нашли замерзшей на улице сотрудники Управления полиции Гедабекского района. В Гедабеке женщине оказали первую медицинскую помощь, накормили и дали теплую одежду, а потом доставили в приют Общественного объединения помощи женщинам «Təmiz Dünya».

По словам главы Общественного объединения Мехрибан Зейналовой, в документах указан год рождения Медины Алиевой – 1914. Женщина является гражданкой России и прописана в Чечне, но свободно говорит по-азербайджански.

Мадина Алиева рассказала про свой тяжелый жизненный путь:

«Моя мать чеченка, а отец араб. Сама я родилась и выросла в Мекке. Потом моя мать забрала меня с собой в Чечню, откуда потом нас депортировали», - сообщила она.

Мадину выдали замуж в 15 лет, детей у нее не было. После смерти мужа она зарабатывала на жизнь торговлей, везла в Чечню товары из Азербайджана. Здесь она и выучила азербайджанский язык.

По словам Мехрибан Зейналовой, М.Алиева накопила денег, чтобы совершить паломничество в Кербелу. Однако по дороге ее обманули трое женщин и привезли в Гедабек. Попутчицы украли у нее 200 долларов и золотые сережки.

В настоящее время Мадина Алиева находится в приюте. Ей трудно ходить и есть без посторонней помощи. Несмотря на это, она хочет вернуться в Чечню, где находится ее дом. По этой причине ее перевели в приют Матери Терезы. Решение о ее отправке в Чечню может быть принято в ближайшие дни.