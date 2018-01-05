Узбекистан и Казахстан вновь связал автобусный маршрут

2018-01-05 15:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Между Узбекистаном и Казахстаном спустя 20 лет возобновилось автобусное сообщение.

Первый пилотный автобусный рейс между двумя странами по междугороднему маршруту Ташкент — Шымкент запущен в пятницу утром.

Общая протяженность маршрута составляет 145 километров, время в пути - около трех часов. Пассажиры будут пересекать КПП «Гишт Куприк» (Узбекистан)/«Жибек Жолы» (Казахстан).

По сообщениям узбекских СМИ, ежедневно начиная с 8 января будет осуществляться 15 рейсов, в понедельник их будет лишь три.

Ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта сообщило, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.

Билет туда обратно стоит 160 сумов.