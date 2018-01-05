В Кыргызстане массово уволили 400 работников в горнодобывающей отрасли

2018-01-05 15:59 | www.trend.az | 6

Руководство золотодобывающей компании «Фулл Голд Майнинг», учредителем которой является китайская государственная корпорация «Линбао Голд», массово уволило 400 работников. Об этом сообщает председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев, передает Kabar.

Он рассказал, что соответствующий приказ о прекращении трудовых отношений с работниками в связи с окончанием срока действия соглашений был принят на днях. При этом в связи с финансовым положением Компания не планирует продлевать трудовые договора.

Необходимо отметить, что ранее с работниками были необоснованно заключены срочные трудовые договора. Это противоречит ст.55 Трудового кодекса КР, согласно которой запрещается заключение срочных трудовых договоров с работниками, характер работы которых носит постоянный характер.

По словам представителя ЦК профсоюза ГМПК по Джалал-Абадской области Абдижалила Ташматова, работникам было предложено перезаключить договора на следующий срок с условием снижения зарплаты примерно на треть. Однако работники отказались от уменьшения зарплаты.

Неизвестно, планирует ли китайское руководство компании консервировать месторождение, либо отказаться от незаконного уменьшения заработков горняков и продолжить работу, неизвестно.