В рамках строительства TAP проложено свыше 630 км труб

2018-01-05 16:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) проложено свыше 630 километров труб, говорится в сообщении консорциума по строительству TAP, распространенном в пятницу.

"Укладка труб завершена на территории протяженностью свыше 633 километров", - говорится в сообщении консорциума, опубликованном на официальной страничке в Twitter.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.