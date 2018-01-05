Казахстанский нефтеперерабатывающий экспортирует бензол в Россию

2018-01-05 16:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) первым в Казахстане начал поставлять на экспорт бензол.

«В прошедшем 2017 году произведено 8 951,2 тонны бензола, или 104 процента от запланированного. С начала производства бензола по настоящее время наработано и отгружено 14 380,8 тонн продукции. Весь произведенный продукт экспортирован в Россию. Товарный нефтепродукт отвечает по качеству соответствия требованиям международного стандарта АСТМ Д 4734-08 с наличием сертификата соответствия «Очищенный бензол-545», - передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

Бензол - один из наиболее распространенных нефтехимических продуктов. К примеру, в физическом весе пластмасс его составляющая около 30 процентов, в каучуках и резинах – 66 процентов, в синтетических волокнах - до 80 процентов.

Бензол широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей.