Warner Bros. экранизирует историю жизни Муслюма Гюрсеса – ВИДЕО + ФОТО

2018-01-05 16:30 | www.oxu.az | 6

Киностудия Warner Bros. занята съемками фильма о турецком певце Муслюме Гюрсесе (настоящее имя Муслюм Акбаш), умершем несколько лет назад. Картина получила название «Müslüm».

Oxu.Az представляет сюжет фильма и малоизвестные факты из жизни Муслюма Гюрсеса:

Гюрсес вырос в бедной семье. В начале своего творческого пути он пережил личную трагедию: его отец убил мать. С отцом после этого он больше никогда не встречался.

В 1978 году, вскоре после этих событий, во время поездки из Тарсуса в Адану Гюрсес попал в аварию, которая едва не стоила ему жизни. После аварии Гюрсеса по ошибке сначала привезли в морг, лишь потом, заметив, что певец ещё жив, его перевезли в больницу. Во время лечения Гюрсесу была сделана краниопластика. Он потерял чувство обоняния и испытывал проблемы со слухом.

Несмотря на все жизненные невзгоды, Муслюм Гюрсес сумел реализовать своей талант и обрести популярность.

Режиссером фильма выступил Хакан Кырвавач. Роль Муслюма Гюрсеса исполнили сразу три актера – Алпер Парлак, Шахин Кендирчи и Тимучин Эсен.

Съемки фильма начались в октябре в Адане. Во время съемок в квартале Синан Паша знавшие Муслюма Гюрсеса люди показали съемочной группе видеокассеты с неизвестными песнями певца. Эти песни впервые прозвучат в фильме.