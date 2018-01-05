Китай прекращает экспорт железа и промышленного оборудования в КНДР

2018-01-05 16:25 | www.trend.az | 7

Китай в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, начиная с пятницы, полностью прекращает экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"В рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН с момента публикации данного постановления полностью прекращается экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств", — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

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