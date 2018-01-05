Unibank предоставляет скидку 50% для владельцев бизнеса

2018-01-05 16:26 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank предлагает предпринимателям скидку в 50 процентов, сообщает банк в пятницу.
Самое время для открытия счета в Unibank для бизнес владельцев. До 31 явнваря клиенты, открывающие счета для юридических лиц, получать скидку в 50 процентов на банковские услуги в течение трех месяцев. Кампания предоставляет следующие банковские услуги:
- Конвертация
- Перевод денег
- Обналичивание
- Скидки для юридических лиц на стоимость карты.
В чем преимущество обслуживания в Unibank?
- Выгодные тарифы;
- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;
- Бронирование счета в течение нескольких минут;