Unibank предоставляет скидку 50% для владельцев бизнеса

2018-01-05 16:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank предлагает предпринимателям скидку в 50 процентов, сообщает банк в пятницу.

Самое время для открытия счета в Unibank для бизнес владельцев. До 31 явнваря клиенты, открывающие счета для юридических лиц, получать скидку в 50 процентов на банковские услуги в течение трех месяцев. Кампания предоставляет следующие банковские услуги:

- Конвертация

- Перевод денег

- Обналичивание

- Скидки для юридических лиц на стоимость карты.

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;