К поискам альпинистов привлекают зарубежных специалистов

2018-01-05 16:38 | www.oxu.az | 7
К поискам альпинистов, пропавших без вести в горах Губы, привлекают иностранных специалистов.
Об этом Oxu.Az сказал глава клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Зия Гасымов.
По его словам, с этого дня к спасательным и поисковым работам приступят австрийские специалисты. Они будут командированы к месту назначения на вертолете «Ми-17».
Напомним, что трое членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглы и Буниятзаде Намин Низами оглы 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага, после чего связь с ними прервалась.