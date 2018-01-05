Невеста, влюбленная в Вургуна (ФОТО)

2018-01-05 16:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя начинает Новый год с показа глубоких и проникновенных моноспектаклей, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

9 января с участием заслуженной артистки Азербайджана Лятифы Алиевой будет продемонстрирована моно-постановка "Vurğuna vurğun gəlin" ("Невеста, влюбленная в Вургуна"). Спектакль, режиссером которого является Гюльнар Гаджиева, поставлен по пьесе поэта, драматурга Замеддина Зиядоглу.

10 января состоится премьера моноспектакля "İstədiyim kimi yaşamışam" ("Жила, как хотела") с участием ведущей актрисы театра Мехрибан Абдуллаевой. Режиссер поставки - народный артист Агакиши Казымов Спектакль поставлен на основе произведения американского драматурга Уильяма Льюиса "Зельда".

11 января зрители увидят постановку "Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего"), поставленную по произведению Н.В. Гоголя. Режиссером спектакля, в котором занят заслуженный артист Шовги Гусейнов, является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова.

Постановку "Cəza" ("Наказание") с участием заслуженной артистки Кямали Музаффар, зрители смогут посмотреть 12 января. Она поставлена заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекперзаде по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой.