В Азербайджане отметили 24-летнюю годовщину Горадизской операции

2018-01-05 16:42 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, участники Горадизской операции сначала посетили в Аллее почетного захоронения могилы Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой, затем в Аллее шехидов могилы офицера воинской части, Национального героя Эльхана Зульфугарова и погибших в этих боях воинов.

Бывший командир воинской части, полковник запаса Шаир Рамалданов сказал, что в результате Горадизской операции более 20 населенных пунктов, в том числе поселок Горадиз и село Джоджуг Марджанлы были освобождены от оккупации: «В 1993 году после возвращения к власти покойного президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Гейдара Алиева у народа и бойцов появилась вера в победу. По поручению Гейдара Алиева началась наступательная операция. Нам удалось преследовать врага 25-30 километров. Армянская сторона, понесшая значительные потери, была вынуждена подписать Бишкекский протокол. Война еще не закончилась. В апреле 2016 года с целью обеспечения безопасности наших населенных пунктов врагу были нанесены сокрушительные удары. Апрельские бои были продолжением Горадизской операции. Враг все еще не пришел в себя после этого удара. Возможности вооруженных сил Азербайджана привели в испуг армян».

Отметим, в ходе военных операций с декабря 1993 по февраль 1994 года поселок Горадиз Физулинского района, 20 сел района и село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района были освобождены от армянской оккупации. Горадизская операция стала самой успешной во время зимней кампании азербайджанской армии 1994 года. За выдающийся героизм в операциях несколько человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана.