ООН: В Йемене от дифтерии умерли 46 человек

2018-01-05 16:37 | www.trend.az | 6

Сорок шесть человек умерли за последние месяцы от дифтерии в Йемене. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) глубоко встревожена столь высоким уровнем смертности, заявил 5 января на брифинге в Женеве ее официальный представитель Тарик Язаревич, сообщает ТАСС.

"Дифтерия распространяется в Йемене: менее чем за четыре месяца диагностированы 471 случай этой болезни и 46 случаев со смертельным исходом, - отметил он. - Это тревожно высокий уровень смертности, составляющий почти 10%".

По словам официального представителя, большинство случаев заболевания и смерти зафиксировано в провинциях Ибб и Эль-Ходейда. При этом особое беспокойство вызывает ситуация в провинции Ибб, где 231 человек заболел и 13 умерли. "Дифтерия распространяется, уже охвачено 18 провинций", - сказал Язаревич. ВОЗ разместила в Йемене группы экспертов для оценки ситуации и взаимодействует с органами здравоохранения Йемена в борьбе с этой болезнью.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Corynebacterium diphtheriae. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная от болей в горле и повышения температуры тела. Дифтерия передается между людьми при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем. В ВОЗ подчеркивают, что дети во всем мире должны проходить иммунизацию от дифтерии, а недавние вспышки этой болезни в нескольких странах стали следствием недостаточного охвата вакцинацией.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По оценкам ООН, свыше 21 млн жителей страны (более 70% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По оценкам ООН, свыше 21 млн жителей страны (более 70% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи.