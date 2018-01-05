Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР

2018-01-05 16:42 | www.trend.az | 7

Китай в рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН вводит ограничения на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, данная мера вступает в силу с 6 января.

"С 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года в течение 12 месяцев экспорт нефти каждой страны-члена ООН не должен превышать 4 миллиона баррелей или 525 тысяч тонн нефти", — говорится в опубликованном документе.