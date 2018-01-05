В Билясуваре родственники избили мать и сына

2018-01-05 16:44 | www.oxu.az | 6

В Билясуваре мать и сын, увезенные из дома под предлогом визита к больному, были избиты и ранены ножом родственниками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, жители села Аранлы Шахали и Каинат Ибаевы пришли в дом к дяде и сообщили о болезни своего отца.

Их двоюродный брат Гасанали Ибаев и его мать сели в машину к родственникам с тем, чтобы поехать и навестить больного. Каинат и Шахали Ибаевы сменили маршрут и поехали в ином направлении. После остановились на пустыре и стали избивать Г.Ибаева.

Наблюдавшая за происходящим Шола Ибаева пыталась разнять стороны, однако тоже была избита. Женщину и ее сына ранили ножом. Обоим пострадавшим, доставленным в больницу с ранениями, была оказана первая медпомощь.

Состояние получившего пять ножевых ранений 23-летнего Г.Ибаева оценивается как среднетяжелое.

Полиция была поставлена в известность.