Туркменкам запретили водить машину

2018-01-05 17:00 | www.oxu.az | 7

С середины декабря прошлого года власти Туркменистана запретили женщинам садиться за руль. При этом неважно, есть у них водительское удостоверение или нет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на портал «Альтернативные новости Туркменистана», в декабре за нарушение данного запрета работники автоинспекции предупреждали дам, что следующий постовой выпишет им штраф. А в январе источники АНТ в столице сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у водительниц права, а машины отправляют на штрафную стоянку.

«Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично, - сообщила жительница Ашхабада. - Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья».

По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.

Ранее поступали сообщения о запрете автомобилей темных расцветок. Эту информацию подтверждают и источники АНТ. На автомобили черного цвета запрет полный. В Ашхабаде с улиц исчезли также и машины темных цветов, например, «мокрый асфальт». Владельцам таких авто говорят, что ездить теперь нельзя, нужно перекрашивать. При этом в дорожной полиции ни на какие нормативные акты не ссылаются.

Источник АНТ, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».

Собеседник АНТ считает, что новые запреты введены лишь для того, чтобы закрыть ими основные проблемы ведомства, а именно низкую профессиональную подготовку работников дорожной полиции и тотальную коррупцию в службе.

«На одном лишь участке протяженностью 14 км близ города Гарабогаз в Балканском велаяте за 2017 год произошло 20 ДТП, одно из которых с летальным исходом. Самое интересное, что там постоянно дежурят автоинспекторы, но профилактикой аварий они не занимаются. Они стоят там ради денег: с каждого грузовика берут по 50 манатов, а если он едет пустой, то 20 манатов. И плевать им на то, что буквально за поворотом получают увечья и гибнут люди», - сказал источник АНТ.