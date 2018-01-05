Инфляция в Северном Казахстане превысила 7%

2018-01-05 17:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Северо-Казахстанской области в 2017 году составил 7,1 процента.

Цены на продовольственные товары в отчетный период повысились на 5,8 процента, непродовольственные - на 8,1 процента, платные услуги - на 7,8 процента, передают СМИ Казахстана.

Так, кондитерские изделия за год подорожали более чем на 17 процентов. Цены на безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, молочные продукты, мясо, рыбу и морепродукты повысились в пределах 10 процентов. Вместе с тем, подорожали фрукты и овощи, колбасы, макаронные изделия, мука.

Цены на автомобили повысились на 6,8 процента. Дизельное топливо подорожало на 36,9 процента, бензин - на 17,9 процента, уголь - на 10,3 процента, сжиженный газ в баллонах - на 9,2 процента.