Палата: Банковский сектор Азербайджана получил прибыль в размере 600 млн. манатов

2018-01-05 17:38 | www.apa.az | 6

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане на 1 декабря 2017 года составила 592,7 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. В ноябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд. 731,8 млн. манатов, в том числе 1 279,5 млн. манатов по выданным кредитам. Процентные расходы банков составили 796,1 млн. манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 316,8 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.